شكرا لقرائتكم خبر عن الأيام الأخيرة فى حياة فاروق الفيشاوى فى ذكراه.. توفى على كتف صديق عمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير فاروق الفيشاوى الذى ولد زي النهارده في الـ 5 من شهر فبراير، حيث يعد واحدًا من أشهر ممثلي جيله ممن عُرف عنهم الموهبة وخفة الدم بالإضافة للوسامة التي ميزته وجعلته أحد أهم الفنانين ممن يمتلكوا قدرة خاصة على لعب كل الأدوار.

فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا في عام 2019 بعد رحلة مع المرض، تطرق لها أقرب أصدقائه وتوأمه مثلما يصفه الجميع الفنان عماد رشاد مؤكدًا قبل أسبوع في برنامج واحد من الناس أن عن الفترة الأخيرة فى حياة فاروق الفيشاوى كانت صعبة جدا لإحساسه بالهزيمة من مرض السرطان.

وقال: "فاروق الفيشاوى كان قوي جداً، ومفيش حاجة فى الدنيا تهزمه، وكان عنده أمل إنه يتعافى، وقال لى قبل وفاته بيومين يلا بقى احجز لى فى جيم عندك علشان انزل جسمى".

وأضاف رشاد خلال البرنامج أيضاً إن الأطباء قالوا إنه سيصاب بنوبة عصبية شديدة قبل الوفاة ولازم التعامل معاه يكون بحرص، وكنت آخر واحد قبل خروج روحه لله، وآخر اسم نطقه فاروق الفيشاوى كان اسمى وميل دماغه على كتفى وتُوفى.