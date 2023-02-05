شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال عزت العلايلى عن زوجته وتأثره بوفاتها؟ فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الكبير عزت العلايلى الذى يمتلك في تاريخه رصيدًا فنيًا هائلاً من الأعمال ما بين السينما والدراما للمسرح، حيث قدم بطولة أفلام في غاية الأهمية وعُرف عنه احترامًا للأدوار الذى يختارها بعناية شديدة، إلا أنه وبعيدًا عن الحياة الفنية كان له حياة خاصة مميزة اشتهر فيها بمحبته لعائلته وبشكل خاص زوجته.

عزت العلايلي وخلال حوارات له قبل وفاته تطرق إلى محبته الشديدة لزوجته وتأثره بسبب رحيلها حتي قال إنه إلى الآن ورغم وفاتها إلا أنه لا يزال يتخيلها بجانبه ويستيقظ على صوتها أحيانًا.

خلال برنامج صاحبة السعادة كشف الفنان الراحل عزت العلايلى مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة البرنامج، عن شعوره كجد، ثم تطرق فى الحديث إلى مشواره مع زوجته سناء، مؤكدًا حالة الحب الكبيرة بينهما ووصفها بأنها صاحبة الفضل عليه، قائلاً: "أنا ما جيش فيها حاجة دى كانت فظيعة".

واستكمل عزت العلايلى: "ساعات أدوخ وأنا لوحدى في البيت مش متخيل أنى لوحدى، بسمع صوتها، وساعات أقوم من النوم على صوتها، أعطتنى كتير جدًا، مقدرش أوفيها حقها"، ثم تابع حديثه عنها: "أنا ما كنتش هبقى ولا حاجة من غيرها، هي عارفة كل حاجة، وبتخطط لكل حاجة".