شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تعيش حالة من النشاط الفنى وتشارك فى مسلسلين وفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة ناهد السباعى حالة من النشاط الفني، حيث تدخل عام 2023 منتظرة عرض عدة أعمال، كما يعرض لها فيلم في دور العرض السينمائى، كما تنتظر اليوم عرض مسلسلها الجديد المكون من 5 حلقات، وخلال السطور التالية نكشف عن أعمال السباعى خلال هذا العام وهى كالتالى:

يعرض حاليًا لناهد السباعى بالسينمات المختلفة، فيلم "2 للإيجار"، بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت، محمد لطفى، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج شادى على، وتأليف أمساء غازى.

وتنتظر ناهد السباعى مساء اليوم السبت 4 فبراير، عرض حكاية "ملك وكتابة" المكون من 5 حلقات، من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والذى يذاع على قناة cbc، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإنتاج مها سليم، ويشارك في بطولى العمل الفنان محمد مهران، وسلوى محمد علي، وهبة عبد الغني، ومحمد لطفى شاهين، وكريم داش.

وكان السباعى صورت بعض المشاهد بدورها في مسلسل "دفعة لندن" وهو مسلسل خليجى ويشارك فيه عدد من الفنانين المصريين والعرب، بطولة وسام حنا، ليلى عبد الله، ناصر الدوسرى، روان مهدى، تأليف هبة مشارى حمادة، إخراج محمد بكير.

كما تصور حاليًا دورها في مسلسل "الأجهر" بطولة النجم عمرو سعد، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، إخراج ياسر سامى ويشارك في بطولته كل من درة وخالد زكى.