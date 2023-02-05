وفاة راقصة مصرية شهيرة بأزمة قلبية أثناء تواجدها في احد الكافيهات

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 05:43 صباحاً - قالت مواقع اخبارية مصرية ان راقصة مصرية شهيرة قد توفيت إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها بأحد “الكافيهات” بمنطقة المهندسين في مصر.

وقال شاهد عيان كان متواجدًا في المقهى إن الراقصة المتوفاة كانت تُدخن الشيشة مع زوجها.

وأشار الشاهد، إلى تعرض الراقصة لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية نقلت على إثرها إلى المستشفى لكنها توفيت في الحال، وفق “القاهرة 24”.

وأوضحت التحريات الأولية، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، مبينة أنها كانت قد توقفت عن الرقص منذ فترة.

وتابعت أن الراقصة كانت بالمقهى وشعرت بمتاعب صحية فجأة إثر تعرضها لأزمة قلبية مع هبوط في الدورة الدموية ما تسبب في وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.