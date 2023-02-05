شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب "حضرة العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة روبى تصوير أحداث مسلسل "حضرة العمدة" المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023، وتتواجد اليوم السبت فى مدينة الإنتاج الإعلامى من أجل تصوير بعض مشاهد العمل.

وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين.

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع"، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي،

"يشارك روبى بطوبة "حضرة العمدة" النجوم: سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين.

وكانت أخر أعمال روبي السينمائية فيلم "واحد تاني" الذي شاركت في بطولته بجوار أحمد حلمي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وفى سياق آخر تدخل روبى منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" الذى تقوم ببطولته بمشاركة يسرا اللوزى ودارين حداد والمقرر عرضه يوم 18 يناير.