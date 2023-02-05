اختفاء العراقية داليا فرهود في ليبيا في ظروف غامضة

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 02:51 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، متابعة الأنباء التي تتحدث عن اختطاف الممثلة والناشطة العراقية، داليا فرهود، من منزلها في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي، وفق وكالة الأنباء الرسمية العراقية، إن “وزارة الخارجية تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختطفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي”.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، في وقت سابق، أن الممثلة والناشطة العراقية، داليا فرهود، تعرضت للاختطاف من منزلها في مدينة جنزور من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، كما تشير الأنباء إلى أن عملية الاختطاف جاءت بعد تسجيل فرهود عدة صور و فيديوات للإعلامية الليبية، غالية بوزعكوك، زوجة رجل الأعمال المصراتي، عمر الكرامي، في حفل بإحدى الحفلات الخاصة بدون “حجاب”.

وفي عام 2021 هاجمت غالية بوزعكوك الممثلة داليا فرهود، على خلفية حديث صانعة المحتوى العراقية عن تعرضها للعنصرية والتنمر خلال تواجدها في ليبيا، وفقا لليبيا المستقبل.