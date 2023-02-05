شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من مهرجان المنصورة للرد على جدل اختيار العروض المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المشاهدة بمهرجان "المنصورة المسرحي الإقليمي" بيانًا توضيحيًّا، بعد الجدل الذى أثير حول اختيار المسرحية المشاركة في مسابقة المستوى المحلي للمهرجان، ونشر البيان المخرج السعيد منسي، رئيس لجنة المشاهدة بالمهرجان، على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وكان نصه كالتالي:

"تقديرا من أعضاء اللجنة لجميع القائمين على المهرجان والمنظمين له والمشاركين فيه، وحرصا من أعضاء اللجنة على أن يبقى المهرجان وأن يستمر على نفس المستوى من التميز الذي يليق بـ مدينة المنصورة التي يحمل اسمها، فقد رأت اللجنة وجوب التنويه لتدارك ما يقتضي الواجب تداركه من تصحيح لأي لبس أو سوء فهم قد ينتج عن ما تضمنه تصريح إدارة المهرجان بأن العروض المسرحية المشاركة في مسابقة المستوى المحلي للمهرجان قد تم انتقاؤها وترشيحها للمشاركة في المسابقة المحلية من خلال لجنة المشاهدة..

وحيث إن هذا التصريح يحمل ما لا يتطابق مع واقع الأحداث.. وإن كان أعضاء لجنة المشاهدة لا يشكون في سلامة القصد ولا في حسن النية اللتين تقفان وراء هذا التصريح، إلا أن مقتضى الشفافية واستكمال الدور الذي تم تكليف لجنة المشاهدة بالقيام به من قبل إدارة المهرجان على أحسن وجه جعلا من الواجب توضيح أن العروض المشاركة في المسابقة المحلية لم يتم ترشيحها لهذه المسابقة من قبل لجنة المشاهدة، وأن مشاركتها بالمسابقة المحلية كانت من قبل إدارة المهرجان وليست للجنة المشاهدة علاقة به..

حيث إن المسابقة المحلية لمهرجان المنصورة المسرحي قد تم استحداثها بعد انتهاء أعمال لجنة المشاهدة، ولم يكن للجنة أي علم بهذه المسابقة، وإن دور لجنة المشاهدة ينحصر في إجازة واختيار العروض التي ستشارك بالمسابقة الإقليمية.

وقد أجازت اللجنة سبعة عشر عرضا للمشاركة في المسابقة الإقليمية وستة عروض للعرض على هامش المهرجان، مع التأكيد على وجود عروض بالمسابقة المحلية لم تجزها اللجنة سواء في المسابقة الإقليمية ولم ترشحها للعرض على هامش المهرجان.

ولقد ارتأت اللجنة وجوب توضيح ما سبق للعلم فقط، مع التأكيد على اعتزازها بالمهرجان وإدارته واحترامها لكافة العروض المشاركة فيه ودون أدنى علاقة لما يحتويه مضمون هذا البيان بما تحمله هذه العروض من قيمة فنية وما يستحقه أصحابها من احترام وتقدير.

مع خالص الأمنيات بدورة موفقة وناجحة تليق باسم عاصمة الفن المنصورة"

وعقب البيان تم التوقيع من خلال كل لجنة المشاهدة، وهم المخرج رجائي فتحي والكاتب والشاعر سيد الأباصيري والمخرج تامر محمود والملحن والمؤلف الموسيقي د. صادق ربيع والمخرج فريد يوسف ومهندس الديكور أحمد جمال والمخرج السعيد منسي رئيس اللجنة.