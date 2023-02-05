شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي يحتفل بتوقيع أولى رواياته "مملكة الموت" الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم كريم فهمى يوم الإثنين المقبل بتوقيع كتابه "مملكة الموت" بمنصة التوقيع بالساحة الخارجية أمام صالة 2، حيث تدار ندوة لمناقشة الرواية والتي تعتبر أول رواية مصورة "رواية كوميكس" وأحدث إصدارات الدار المصرية اللبنانية.

ونشر النجم كريم فهمي صورة الغلاف عبر صفحاته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي معلقًا: "صورة من معرض الكتاب أول رواية ليا، تجربة جديدة، رواية مملكة الموت (رواية مصورة) كأنك بتتفرج علي فيلم، يا رب تعجبكوا".

حصد فيلم "أنا لحبيبى" للنجم كريم فهمى أمس الخميس فى ثانى أيام عرضه فى السينمات المختلفة إيرادات بلغت 516 ألفا و176 جنيها.

ويعرض حالي لكريم فهمى فيلم "أنا لحبيبى" بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

يذكر أن صناع فيلم "أنا لحبيبى" احتفلوا أمس بالعرض الخاص للفيلم أول أمس بحضور عدد من نجوم الفن فى إحدى سينمات أكتوبر، وجاء من ضمن الحضور الفنان حسن الرداد وعلى ربيع وكريم عفيفي وهشام ماجد وهند عبد الحليم.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب أنا لحبيبى يعرض فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد