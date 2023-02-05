شارك الفنان عمرو دياب وتامر حسني معاً في الغناء للمرة الأولى في أغنية يا أنا يا لا وذلك خلال حضورهما حفل زفاف الفنان أحمد عصام الذي أقيم أمس وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والغناء من بينهم الفنان محمد منير الذي شارك في مراسم عقد القران وكيلا عن العروس.

عمرو دياب وتامر حسني يغنيان معاً للمرة الأولى

ونجح حفل زفاف أحمد عصام في الجمع لأول مرة بين عمرو دياب وتامر حسني، الذين بدأوا معاً تقديم أغنية جلجلي بمشاركة الفنان حميد الشاعري وبعدها شارك تامر حسني دياب في تقديم أغنيته يا أنا يا لأ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الزفاف ظهر فيه عمرو دياب وهو يحتضن تامر حسني، لينفي كل ما تم ترويجه على مدار السنوات الماضية بوجود خصومة بينهما.

كما شارك في حفل الزفاف النجم محمد حماقي والمطرب رامي صبري والنجم مصطفى قمر والفنان محمد نور، وشاركوا جميعا في تقديم أغنيات نجم الحفل الفنان حميد الشاعري

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو شارك فيه عمرو دياب في الغناء مع حميد الشاعري، وسط حماس من النجمان تامر حسني ومصطفى قمر الذين ظهرا يرقصان معاً على أنغام الأغنية ويرددان بعض كلماتها.

تامر حسني يوجه التهنئة لـ أحمد عصام

وحرص الفنان تامر حسني على تهنئة العروسين من خلال مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلاً: ":ملياااااااااار مبروك لحبيبي وصاحب عمري أحمد عصام والله كنت حاسس إني بجوز ابني ربنا يكرمك يا حبيبي انت ومراتك، وبالنسبة للصور الجميلة دي أظن مهما علقت مش هعرف أوصف جمال روحها وصدقها، عقبال الجميع".

وتم تداول مقطع فيديو لمراسم عقد القران، ظهر فيه النجم محمد منير وكيلا عن العروس، كما شارك تامر حسني كشاهد على العقد، وقام بتحرير عقد القران الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

عمرو دياب يغني مع تامر حسني لأول مرة وينفي الخلاف بينهما

وفي لقطة طريفة، أعاد تامر حسني وأحمد عصام تقديم مشهد جمع بينهما في فيلم نور عيني بعد 13 عاماً من عرضه خلال حفل الزفاف حيث ظهروا في الصور مرتدين الطرابيش ليحاكيا المشهد بتفاصيله، وسط أجواء من البهجة وارتداء الحاضرين للطرابيش مثلهما، وعلى رأسهم الفنان مصطفى قمر.

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