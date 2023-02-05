شكرا لقرائتكم خبر عن على الألفى يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح أوبرا الإسكندرية.. 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب علي الألفى حفلاً غنائيًا يوم 10 شهر فبراير المقبل على خشبة مسرح أوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه.

وقال مؤخرًا المطرب على الألفى، إنه غنى بحفلة مع حياة كريمة بقرية اسمها النجارين بكفر الشيخ، معقبًا: "ركبنا توك توك عشان نروح الحفلة والناس كانت بسطاء وسعيد جدًا بالطبقة اللى جاءت سمعتنى وكان ليا الشرف.. وكانوا عارفين الأغانى وبيغنوا معايا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى: "حياة كريمة بتوصل للمواطن أساسيات الحياة وكذلك أساسيات الفن والارتقاء بذوق الفن ويعتبر دور الفن وتثقيفى ورسالة ومعنى للمواطن المصري".

وتابع:"عام 2022 كانت سعيدة عليها وعملت مشروع غنائ كبير، وكذلك عملت حفلة واحدة بمسرح الجمهورية.. وشاركت فى العديد من الأغانى الوطنية".

وأوضح:"هناك نهضة درامية بتحدث حاليا، ولكن الغناء ليس لديها شركات إنتاج ولكن المطرب ينج لنفسه.. والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حاليا بتنتج للفنانة أنغام برنامج والعديد من البرامج جعلت الفنان المصري يتشاف كويس".