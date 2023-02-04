المغربية دنيا بطمة تروي أزمتها مع محمد الترك على طريقة شاكيرا

بعد أن كسبت الفنانة المغربية دنيا بطمة، الجولة الأولى من المحاكمة ضد زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك، قررت اللجوء إلى طريقة الفنانة الكولومبية شاكيرا في الحديث عن الأزمة بينهما.

دنيا بطمة على طريقة شاكيرا

وكشفت عدد من الصحف المغربية عن لجوء دنيا بطمة إلى طريقة شاكيرا بأغنية مثيرة للجدل وجهتها إلى زوجها السابق جيرارد بيكيه بعد تعرضها للخيانة منه.

وتناولت التقارير في الصحف المغربية معلومات عن انتهاء دنيا بطمة من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية زيديني والتي ستكون رداً على محمد الترك حول خيانته لها.

وأكدت مصادر مقربة منها بأن كلمات الأغنية ستشير لعلاقتها بطليقها المنتج البحريني والمشاكل التي عاشتها معه وصولاً إلى اتهامه بخيانتها.

وأوضحت المصادر أن دنيا بطمة توجه اللوم إلى نفسها بسبب خيبة الأمل التي عاشتها بعد تصديق محمد الترك ومنحه الثقة التي لم يكن يستحقها.

وتم تصوير الأغنية التي كتب كلماتها محمد أمير ولحنها صلاح مجاهد في المغرب بأحد الاستديوهات ومن المقرر إطلاقها قريباً.

دنيا بطمة تحصل على حكم ضد محمد الترك

وكانت دنيا بطمة استطاعت الحصول على حكم بحبس محمد الترك 3 أشهر من المحكمة الابتدائية بمراكش بتهمة التحريض على الفساد في القضية التي أقامته ضده الفنانة المغربية

ورداً على ذلك نشر محمد الترك مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات واعتبر فيه أن تلك هي الجولة الأولى في المعركة بينه وبين دنيا بطمة ولكنها ليست النهائية، مؤكدا أن تلك القضية لن تؤثر عليه سلباً وأن ضميره في راحة تامة.

وكتب محمد الترك في ستوري له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام موجهاً التهنئة إلى دنيا بطمة: "مبروك الجولة الأولى وأنا ضميري مرتاح، لأنها أصلاً ما كاين والو وعارف المعركة لا تربح من الجولة الأولى باقي جولات كثيرة ونفسي طويل، شكراً بلدي الثاني، الله الوطن الملك".

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