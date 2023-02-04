تركي آل الشيخ يوجه طلباً لـ محمد عبده والأخير يوافق بشرط

أثار الفيديو الذي جمع بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه والفنان السعودي محمد عبده وعبد المجيد عبدالله، حماس الجمهور حول وجود تعاون بين الثلاثي في أغنية جديدة.

تركي آل الشيخ يطلب من محمد عبده لحن أغنية

ونشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يجلس مع محمد عبده وعبد المجيد عبد الله من أجل الحديث عن أغنية بينهما.

وطلب تركي آل الشيخ من محمد عبده تلحين أغنية للفنان عبد المجيد عبد الله قائلاً: "الآن نبي نقنع فنان العرب، إن شاء الله أن الله يهادي، ويلحن أغنية لعبد المجيد" ليرد الأخير مباشرةً: "أنا منتظرها من أربعين سنة".

ولم يبد محمد عبده اعتراضاً على الطلب إلا أنه وضع شرطاً للأمر وهو أن تكون الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ نفسه، وهو ما رد عليه الأخير قائلاً: "حاضر بس كلامي تعيس أنا كله فراق"، موضحاً أنه كان يريد أن تكون الأغنية مليئة بالفرحة.

وتدخل عبد المجيد عبدالله في الحديث قائلاً إن محمد عبده يعرف جيداً ماذا أريد، ليتفق الثلاثي على الأمر في النهاية بالتعاون المشترك بينهما.

وسجل المستشار تركي آل الشيخ هذه اللحظة بالفيديو ونشره عبر حسابه متمنياً أن تكون هذه الأغنية من كلمات البدر وليس من كلماته هو.

وحصد الفيديو الذي نشره رئيس هيئة الترفيه على أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على نشره، واعتبر المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانسجام الذي ظهر في الفيديو يعبر عن الحب الكبير بينهما.

الجمهور يتفاعل مع انسجام محمد عبده وعبد المجيد عبدالله

وظهر الثنائي محمد عبده وعبد المجيد عبدالله وهما متشابكا الأيدي، وبدت حالة حب وود كبيرة بينهما، أنهاها محمد عبده بتوجيه قبلة محبة لعبد المجيد.

وأنهى هذا الفيديو الحديث عن وجود خلافات بعد التصريحات التي أطلقها محمد عبده خلال رمضان الماضي أثناء ظهوره مع الإعلامي علي العلياني واصفاً مواطنه عبد المجيد عبد الله بأنه فنان مرحلي ولم يغني أي عمل يدوم لسنين طويلة، ولم يستطع أن يشكل تراثاً بأعماله الغنائية

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