شكرا لقرائتكم خبر عن تدافع الجمهور حول محمد رمضان بعد تكريمه فى مهرجان الأقصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزاحم الجمهور وأهالى الأقصر، على النجم محمد رمضان عقب خروجه من حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لالتقاط الصور والفيديوهات معه، وبعد تزايد أعداد الجمهور بشكل كبير اضطر إلى العودة مرة أخرى إلى داخل معبد الأقصر.

وكرم النجم محمد رمضان فى حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ12 بمعبد الأقصر.

وقال محمد رمضان فى كلمته بعد التكريم: "جائزة فى تاريخى انى استلمتها من مهرجان الأقصر وانى استلمتها من الممثل القدير محمود حميدة وسعيد بوجودى هنا ومازح رمضان كل من سيد فؤاد و مجدى أحمد على وقال عنهما مؤلف و مخرج فيلمى القادم واحنا بنقدم فن هيخلد أكتر من اللى عملوه الفراعنة

تقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .