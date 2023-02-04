شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد رمضان بمهرجان الأقصر: الفن المصرى سوف يخلد أكثر من الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ12 المقام حاليًا بمعبد الأقصر، فيديو عن النجم محمد رمضان، ثم صعد رمضان على المسرح و حصل على التكريم وسط تصفيق الحضور.

وقال محمد رمضان فى كلمته بعد التكريم: "جائزة فى تاريخى أنى استلمتها من مهرجان الأقصر وأنى استلمتها من الممثل القدير محمود حميدة وسعيد بوجودى هنا ومازح رمضان كل من سيد فؤاد ومجدى أحمد على وقال عنهما مؤلف ومخرج فيلمى القادم وإحنا بنقدم فن هيخلد أكتر من اللى عملوه الفراعنة".

تقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .