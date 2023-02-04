شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم هالة صدقى بمهرجان الأقصر: سعيدة بوجودى وتكريمى فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ12 المقام حاليًا بمعبد الأقصر، فيديو عن النجمة هالة صدقى، ثم صعدت هالة على المسرح وكرمت وسط تصفيق الحضور.

وقالت هالة صدقى فى كلمتها بعد التكريم: "مبسوطة بالتكريم وسعيدة بوجودى فى أعظم وأغنى مكان فى العالم أتمنى طبعًا السنة الجاية تكون فى أفلام مصرية مشتركة أكتر ومهرجان الأقصر من أهم المهرجانات ومهرجان مهم وله قيمة ومهم سياحيًا وفنيًا ومهرجان السينما مينفصلش أبدًا عن السياحة وأشكر وزارة الثقافة لاهتمامها بالمهرجان".

تقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .