شكرا لقرائتكم خبر عن "بنحب الحياة".. هيثم الخميسى يهدى مهرجان الأقصر السينمائى فيديو احتفاء بنجوم راحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الـ12 فيديو غنائي وموسيقى راقص اختفاء وتكريم لمن رحلوا عن عالمنا ولكننا عشنا مع أفلامهم حيوات كثيرة جعلتنا نحب الحياة.

جاءت أغنية الفيديو بعنوان (بنحب الحياة) ألحان وكلمات هيثم الخميسي شقيق الفنانة لقاء الخميسي، وقدمها إهداء للمهرجان، ونالت إعجاب وتصفيق حار من حضور حفل افتتاح المهرجان، الذى يقام في معبد الأقصر.

ويحضر حفل افتتاح المهرجان العديد من النجوم منهم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، َوسيد فؤاد رئيس وأحد مؤسسي المهرجان، وإلهام شاهين، وبشرى، والمخرج مجدي أحمد علي، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمنتج صفي الدين محمَود، والمؤلف الموسيقى هشام نزية، وكريم قاسم ، وبوسي شلبي.

كما حضر إيضًا سيد رجب وصبري فواز وسلوى محمد علي والمنتج شريف مندور، والعديد من النقاد وصناع السينما الأفريقية.

تقام فعاليات المهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة

ويتضمن حفل الافتتاح، تكريم عدد من الفنانين والمبدعين الراحلين، وهم اسم الفنان صلاح منصور "بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده" ويتسلم التكريم رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، كما يتم تكريم اسم الفنان الممثل هشام رستم من تونس، ويتسلمها المخرج "يونس بن هجرية" المشارك بفيلم "الجترة"، وتكريم اسم الفنانة الجزائرية الراحلة شافية بودراع، ويتسلمها المخرج الجزائري أنيس جاد صاحب فيلم "الحياة ما بعد".