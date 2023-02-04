شكرا لقرائتكم خبر عن سيد فؤاد بحفل افتتاح مهرجان الأقصر: نجحنا فى صنع مهرجان سينمائى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال فؤاد: "أهلا بكل صناع السينما في الدورة رقم 12، وكل سنة بعد انتهاء أي دورة نبدأ في التحضير للدورة المقبلة، وعقب النجاح نفرح به وتكتشف أن سنة من عمرنا راحت لكن هناك حاجة حقيقية حدثت على أرض الواقع، وبعد كل هذه الدورات نجحنا في أن نصنع مهرجان سينمائي كبير.

وعن شعار المهرجان قال سيد فؤاد: السينما خلود الزمان ودورها المهم يتمثل في أنها تخلد الزمن واللحظة، ونرى من خلال أفلام قديمة تفاصيل طريقة الحياة والشوارع والذوق العام وقصات الشعر وما إلى ذلك، فهي خلو للزمان والمكان.

وأضاف سيد فؤاد: السينما لها أدوار مختلفة منها الترفية والوعي، وكذلك المهرجانات لها دور قوي وهي صناعة ثقيلة يجب أن تستمر في ظل ضغوط قوية عالمية وتحديات مالية.

ووجه رئيس المهرجان الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأيضا وزير الخارجية، ووزير السباحة والآثار ورئيس هيئة تنشيط السياحة، وشكر أيضا وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الأقصر وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الراعي لحفل الافتتاح، ونقيب المهن السينمائية ومدير أمن الأقصر ود. خالد عبد الجليل والعديد من المسئولين والرعاية.