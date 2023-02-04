شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الأقصر باستعراض راقص.. ومحمود حميدة: الأقصر أعظم مدينة سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ12 بمعبد الأقصر، بالسلام الجمهورى ثم فقرة استعراضية لفرقة قنا للآلات والفنون الشعبية، ورحبت المذيعة كريمة وسلاتى بجميع الحضور والنجوم المتواجدين فى حفل الافتتاح.

وقال النجم محمود حميدة، رئيس اللجنة العليا للمهرجان فى كلمته: "أهلا بكل السادة الحضور فى أعظم مدينة سياحية وأرحب بكل الزملاء السينمائيين الذين حضروا المهرجان والسينما أقرب للخطاب الموسيقى أهلا ومرحبا بكل اللى شرفونا".

تقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة.



