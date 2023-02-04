شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور فيلم المطاريد يثنى على أغنية "علو السما" للنجم محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الرومانسي الكوميدي "المطاريد"، تفاعل الجمهور مع أغنية "علو السما" للنجم محمد فؤاد، وتلقى ردود فعل إيجابية قوية، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعى، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.

تقول كلمات الأغنية:

حِلمي اللي انت شايفه صعب أطوله

بكرة يبقي ليا بكرة أنوله

خطوة بس بيني وبين وصوله

حليت أوي

عندي حل مهما جاب مشاكل

جوايا حد مجنون وعاقل

مين في الدنيا كان جالها كامل

ايه المشكلة

علْو السما

هوصل أنا

مين قال هنا

ده أخري

لا لا لا

غني وفوقي

بكرة تدوقي

شغفي وشوقي

وحلمي أنا أنا

تأتي هذه الأغنية بعد إطلاق الأغنية الأولى للفيلم "بالراحة يا شيخة" بصوت بها سلطان والتى لاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم المطاريد يٌعرض حالياً بجميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل.

الفيلم بطولة أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وإخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين.