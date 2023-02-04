شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصل السجادة الحمراء لحضور حفل افتتاح مهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت المراسم النهارية لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث استقل النجم محمود حميدة إحدى المراكب الذهبية التي تنقل الضيوف إلى تفاصيل معبد الأقصر الذي يشهد حفل افتتاح الدورة الـ12 للمهرجان.

تقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .

يبدأ حفل الافتتاح بفقرة فنية غنائية للمطربة أميرة رضا، وفرقة الآلات والفنون الشعبية، والذين يشاركون ضيوف الحفل الغناء والرقص وتقدم حفل الافتتاح، المخرجة والصحفية السنغالية أومي ندور باللغة الفرنسية ، وباللغة العربية تقدم الإعلامية التونسية كريمة الوسيلاني ، والحفل إخراج هاني لطفي، وإخراج تليفزيوني دعاء أحمد، والراعي الإعلامي للحفل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وعقب الفقرة الفنية، تبدأ كلمات الوزراء والمحافظ والفنان محمود حميدة رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وخلال الحفل يتم الإعلان عن لجان التحكيم.