شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد إسماعيل: يعود الفضل إلى محمود مرسى فى تبنى فكرة المسرح الخاص بنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة إحياء مئوية الفنان الراحل محمود مرسي المقامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بحضور المخرج المسرحي أحمد إسماعيل.

وقال المخرج المسرحي أحمد إسماعيل: "تشرفت أن أكون تلميذًا لأستاذ عظيم وكبير زي محمود مرسي، في سنة تالتة ورابعة في المعهد العالي للفنون المسرحية كان بيدرس لنا، وكان فيه صعوبات كتيرة للمدرسة المسرحية وكان أمامنا رؤية جديدة للتعبير الفني، دي كانت عوامل كان محمود موسي ملم بيها كلها وخصوصا فيما يخص أداء الممثل وعمل المخرج".

وأضاف أحمد اسماعيل أن أي تعقيد في المسرح كان يصيغه الفنان الراحل محمود مرسي سلسا للغاية، وكان عنده إلمام تام بكل الجذور الخاصة بالمدارس المسرحية التي يتحدث عنها، فضلا عن تحقيق المتعة الفنية من خلال الدرس، متابعا: "كان بيعطينا الدرس في كافيتريا المعهد، بحيث نتمكن ان كلنا نكون مرتاحين ولو حد حابب يدخن او ياكل او يشرب كان شكل الدرس او المحاضرة من أولها إلى آخرها ممتعة ومختلفة".

وتابع: "كان ليه فضل كبير عليا، كنت بفضل اقول ليه معندناش شكل مسرحي خلص بينا، فهو كان صاحب فضل في إثارة هذه الأسئلة، ولذلك تقريبا 90% من عروضي المسرحية كانت أشكال شعبية خاصة بينا، فدا كان بيرجع انه كان بيثير فينا الشغف فاننا نبحث عن أشكال وموضوعات مسرحية خاصة بينا"، مشيرا أن السبب الأساسي في عدم انتشار المسرح المصري بشكل كبير هو إن السياق العام أو النسبة الغالبة هو العمل على المسرح التقليدي أو الأشكال الغربية.

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.



