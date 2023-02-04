شكرا لقرائتكم خبر عن المراكب الذهبية تبحر بنجوم الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستقل المراكب العديد من النجوم منهم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، َوسيد فؤاد رئيس وأحد مؤسسي المهرجان، وإلهام شاهين، وبشرى، والمخرج مجدي أحمد علي، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمنتج صفي الدين محمَود، والمؤلف الموسيقى هشام نزية، وكريم قاسم، وبوسي شلبي.

كما حضر آيضًا سيد رجب وصبري فواز وسلوى محمد علي والمنتج شريف مندور، والعديد من النقاد وصناع السينما الأفريقية، وعزفت فرقة شعبية مقطوعات موسيقية من الفولكلور المصري، وأيضًا أغاني شهيرة قديمة، وردد الحاضرون معهم أغنية "الأقصر بلدنا" الشهيرة، و"أما براوة"

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح مع غياب الشمس في ليل الأقصر الساحر من داخل المعبد لنستمتع بسحر السينما في أحضان الحضارة المصرية القديمة، ويحضر مراسم حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم مصر ونجوم السينما الأفريقية الذين يتم استقبالهم علي الريد كاربت في مدخل المعبد.

تقام فعاليات المهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة

ويتضمن حفل الافتتاح، تكريم عدد من الفنانين والمبدعين الراحلين، وهم اسم الفنان صلاح منصور "بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده" ويتسلم التكريم رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، كما يتم تكريم اسم الفنان الممثل هشام رستم من تونس، ويتسلمها المخرج "يونس بن هجرية" المشارك بفيلم "الجترة"، وتكريم اسم الفنانة الجزائرية الراحلة شافية بودراع، ويتسلمها المخرج الجزائري أنيس جاد صاحب فيلم "الحياة ما بعد".

وفي ختام حفل الافتتاح يتم تكريم كل من الفنانة المصرية هالة صدقي، والمنتج الموزمبيقي بيدرو بمينتا، والمخرج السنغالي منصور صورا واد، والموسيقار المصري هشام نزيه، والفنان المصري محمد رمضان.