شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تتصدر بوستر مسلسل الأصلى وعرضه على dmc وwatch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر مسلسل "الأصلي" بطولة ريهام عبد الغفور، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة watch it







مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

وعرض لريهام عبد الغفور مؤخراًمسلسل "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد