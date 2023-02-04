شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى تتغزل فى والدتها: انتى الأصالة كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة، بوالدتها ونشرت عدة صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها بكلمات رقيقة تعبر عن حبها لها، وقالت شام: "أنتى أجمل وأنقى وأبرأ وأطهر إنسانة شفتها بحياتي مش لأنك أمي.. لأنك فعلاً هيك.. ومشان هيك انتى تستحقين أني أسخر عمري عشانك.. مو بس أنا.. أنا وأخواتي.. كل يوم بدعي الله أني لآخر لحظة بعمري ضلني تحت رجليكي يا قلبي كله! قديش تعبتي وقديش أنظلمتي وشقيتى وانصدمتي وانخدعتي.. وقديش حافظتي على قلبك يظل طاهر وأنظف وخفيف وعلمتيني أنا وأخواتي أنعيش للعطاء وبالحب والتفاؤل و القوة والإحساس بالكل.. ما في كلام يعبر عنك.. انتي الأصالة كلها! بعشقك مامي، بنتي، وتوأم روحي.. أنتى دنيتي كلها، كلها! الله يحفظك ويخليكي إلى والدنيا إلى محتاجة كثير محبتك وصدقك".



بوست لشام على انستجرام

وتحيى النجمة أصالة حفلاً غنائيًا، في دبى يوم 11 فبراير الشهر المقبل ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأيام الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".



الفنانة اصاله ماسكه وردة



الفنانة أصالة بزى أسود



الفنانة اصاله

رد أسماء لمنور

في حين ردت عليها أسماء لمنور من خلال التعليقات قائلة: "صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة.. ما تتخيلوش حرصها على اتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي وماشي من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب.. الزي المغربي جاك يهبل ويحمق وإتقانك للهجة المغربية دليل على حبك لوطنك العربي من المحيط إلى الخليج".

كواليس أغنية أصالة الجديدة

وكانت المطربة أصالة قد كشفت عن كواليس أغنيتها الجديدة مع المطربة أسماء لمنور، من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت أصالة على الفيديو بـ"بكل لحظة من لحظات التسجيل والتصوير كان فيه فرح وشغف وانتظار للّحظة اللى نحنا فيها.. من زمان كتير متمنية غنًى أغنية مغربيّة وصار الوقت وكمان عملتها مع صديقه وأخت موهوبة راقية تعشق مثلى الموسيقى وعايشة من خلالها".