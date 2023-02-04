هاني رمزي يتحدث عن أزمته مع الشعب الليبي

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 05:48 مساءً - كشف الفنان هاني رمزي عن تفاصيل الأزمة التي حدثت بينه وبين الشعب الليبي بسبب فيلم له كان سيقوم بتقديمه، والذي يحمل اسم “عمر المحتار” .

قال هاني رمزي خلال استضافته في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم أنه فور الإعلان عن اسم الفيلم تلقى اتصالات عديدة من جانب أشخاص ليبيين، والذين أعربوا عن انزعاجهم من الاسم .

وأكد هاني رمزي على أنه لم يكن يقصد من الإسم أي شئ أو الإشارة للقائد الليبي الراحل عمر المختار قائلا: “طلعت اعتذرت، الفيلم كان عبارة عن فكرة والأحداث اللي بيقع فيها البطل فيها حيرة كتيرة ومشاكل وهو اسمه عمر والمؤلف اختار اسم عمر المحتار” .

تابع: “لكن لا يقصد اطلاقا القائد العظيم عمر المختار، احنا هنسيئ، ده قائد عربي ورمز من رموزنا .. لا في سخرية ولا في أي حاجة خالص وأول ما اكتشفت ان الترجمة كانت كده وفيه استياء طلعت اعتذرت فورا وقولت يا جماعة احنا بنعمل فيلم علشان يسعدكم مش يضايقكم” .

أضاف: “وعنيا الاتنين احنا هنغير اسم الفيلم تماما، وفعلا تم تغيير اسم الفيلم وقعدنا في كتابته ما يقرب من سنة وشوية واستقرينا على اسم مؤقت “شقاوة اون لاين”، والمفروض ان احنا نحضر فيه وتبتدي شركة الإنتاج تختار الممثلين والمخرج ونشتغل على طول” .

وكان قد تعرض الفنان المصري هاني رمزي لموجة من الانتقادات والهجوم عقب إعلانه في عام 2020 في تصريحات له عن تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم ”عمر المحتار”، والذي وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية .

وهو الأمر الذي أثار غضب جمهور عريض في الوطن العربي خاصة في مصر وليبيا وذلك بسبب إسم الفيلم حيث اعتبره البعض سخرية من الفيلم العالمي ”عمر المختار” الذي يصور حياة شيخ المجاهدين الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي في أوائل القرن الماضي .