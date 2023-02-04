بالطربوش الأحمر في حفل زفافه .. أحمد عصام وتامر حسني يعيدان تقديم مشهدهما في فيلم “نور عيني”

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 05:47 مساءً - احتفل الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام بعقد قرآنه وحفل زفافه على العروس سارة عبد الفتاح يوم أمس الجمعة في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

وشهد حفل الزفاف تواجد الفنان تامر حسني الذي تجمعه بأحمد عصام علاقة صداقة قوية، كما كان شاهدا أيضا على عقد القرآن .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع تامر حسني بأحمد عصام من حفل الزفاف وهما يعيدان تقديم أحد المشاهد التي جمعتهما بفيلم “نور عيني” ويغنيان أغنية “لأول مرة” وهما يرتديان على رأسهما “الطربوش الأحمر”، وقاموا بتوزيع عدد من الطرابيش على المعازيم .

ووجه الفنان تامر حسني رسالة تهنئة للفنان أحمد عصام على زواجه، معربا عن سعادته بلقاء عدد من النجوم في حفل زفاف الأخير من بينهم: محمد منير، عمرو دياب، مصطفى قمر، حميد الشاعري وغيرهم .

نشر تامر حسني مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” من عقد القرآن وحفل الزفاف، كتب في تعليقه عليها: “مليار مبروك لحبيبي وصاحب عمري أحمد عصام .. والله كنت حاسس إني بجوز ابني” .

وتابع: “ربنا يكرمك يا حبيبي انت ومراتك .. وبالنسبة للصور الجميلة دي أظن مهما علقت مش هعرف أوصف جمال روحها وصدقها .. عقبال الجميع” .