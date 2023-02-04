أحمد عصام يحتفل بزفافه بحضور نخبة من نجوم الفن .. ومفاجأة غير متوقعة في الحفل

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 05:47 مساءً - احتفل الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام بعقد قرآنه وحفل زفافه على العروس سارة عبد الفتاح يوم أمس الجمعة في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

وعقد قران الفنان أحمد عصام الداعية الإسلامي مصطفى حسني بحضور الكينج محمد منير والفنان تامر حسني الذي كان شاهدا على عقد القرآن .

فيما شهد حفل الزفاف حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن جاء من بينهم: مصطفى قمر وحميد الشاعري ومحمد حماقي وماجد المصري وإسماعيل فرغلي وشذى وأحمد سعد وغيرهم .

وفي مفاجأة غير متوقعة شارك تامر حسني الفنان عمرو دياب الذي حرص على التواجد لتهنئة أحمد عصام بزواجه الغناء لأول مرة معا .

نشر ال DJ ياسر الحريري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام” مقطع فيديو ظهر به تامر حسني وهو يغني إلى جانب عمرو دياب أغنية الأخير “يا أنا يا لأ” .. وكتب الحريري في تعليقه على الفيديو: “طبعا معجزة من معجزات الحفلات في مصر” .

وفي مقطع فيديو آخر نشره “الحريري” قام عمرو دياب وتامر حسني بالغناء مع حميد الشاعري أغنيته الشهيرة “جلجلي” .. وأرفقه بتعليق جاء فيه: “فيديو للتاريخ” .