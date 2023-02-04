دينا رامز وطارق علام يحتفلان بخطوبة ابنتهما

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 05:47 مساءً - احتفل الإعلامي المصري طارق علام وزوجته الإعلامية دينا رامز يوم أمس الجمعة بخطوبة ابنتهما .
وحرص على التواجد بحف الخطوبة عدد من نجوم الفن والإعلام جاء من بينهم: الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد والفنان سامح الصريطي والإعلامية عزة مصطفى وغيرهم .
كما تواجد أيضا الفنان محمد رمضان الذي أجل سفره إلى الأقصر لاستلام تكريمه في الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من أجل حضور حفل الخطوبة .
ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام” من الحفل، ظهر به برفقة العروسين وهو يهنئهما ويغني لهما بعضا من أغانيه، كما شكره الإعلامي طارق علام على حضوره .
كتب محمد رمضان في تعليقه على الفيديو: “حبيبي وصاحبي وجاري أبو قلب من دهب الإعلامي طارق علام وحرمه الإعلامية دينا رامز مبروك لبنتكم الجميلة ربنا يسعدها ومايحرمهاش من رضاكم عليها أبداً” .
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