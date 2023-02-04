شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى للعريس أحمد عصام: كنت حاسس إنى في فرح ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان تامر حسنى على تهنئة أحمد عصام بمناسبة زفافه أمس من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وذلك عبر عدة صور نشرها من الحفل، وعلق عليها بكتابة: "مليار مبروك لحبيبي وصاحب عمري أحمد عصام والله كنت حاسس إني بجوز ابني، ربنا يكرمك يا حبيبي أنت ومراتك، وبالنسبة للصور الجميلة دي أظن مهما علقت مش هعرف أوصف جمال روحها وصدقها، عقبال الجميع".

وكان الفنان أحمد عصام مهندس المؤثّرات البصريّة ومصمم عروض الألعاب النارية احتفل بعقد قرانه أمس وكان الكينح محمد منير والنجم تامر حسني يشهدان عقد القران والشيخ مصطفي حسني بعقد القران، وحضر الحفل الفنان اسماعيل فرغلي وكل من احمد شوقي وعبد الله عادل وبدر محمد وعدد كبير من أصدقاء العروسان واقاربهما.



تامر حسنى على انستجرام

أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية ومؤلف مصري وُلد في 10 نوفمبر عام 1980 وشارك بعروض الألعاب النارية في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية