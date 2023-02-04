هجوم شرس ضد نيللي كريم بسبب ما فعله زوجها.. وأول رد ناري منها بعد الهجوم الكبير عليه!! – أعرف القصة كاملة

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 03:50 مساءً - بعد طرح برومو مسلسلها الجديد “روز وليلى“، الذي تشارك فيه الفنانة الكبيرة يسرا، تعرّضت الفنانة نيللي كريم لهجوم عنيف بسبب ظهور زوجها هشام عاشور خلال أحداث العمل.

وشنّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا على نيللي كريم بسبب مشاركة زوجها هشام عاشور في المسلسل من دون أن يكون له تاريخ في الفن سوى أنه زوجها فقط.

هجوم الجمهور على زوج نيللي كريم

وكشف المهاجمون عن وجهة نظرهم من خلال تعليقاتهم حيث قال أحدهم: “هي كل واحدة اتجوزت واحد هتخليه يمثل؟”، فيما علّق آخر قائلاً: “هو من امتى كان بيمثل!”، فيما علّق ثالث بقوله: “عايزين تفرضوا علينا أزواجكم ليه وهما مبيعرفوش يمثلوا”.

أول رد من هشام عاشور بعد هجوم الجمهور عليه

وردًا على هجوم الجمهور على زوجته، أكد هشام عاشور أنه يمثل منذ حوالى 12 عامًا ولكن في أميركا، موضحًا أنهما حاولا تأجيل الإعلان عن العمل لأطول وقت ممكن لمنع الألسن من التحدث عن الأمر.

يُذكر أن نيللي كريم من قبل تحدثت عن انزعاجها من السوشيال ميديا والهجوم على الفنانين بعد واقعة شيرين عبد الوهاب ومنة شلبي، مشيرة إلى أن البعض يوجه تعليقات مسيئة للفنانين.

أول صورة تجمع نيللى كريم وزوجها هشام عاشور فى مسلسل “روز وليلى”

وعلقت نيللي كريم قائلة: “بقيت أتضايق من الكلام الدايم عن الفنانين، الفن حاجة محترمة وأي مشكلة لأي فنان الصحف والسوشيال ميديا يكبرونها”.

وأضافت: “النقد بيبقي قاسي قبل ما الشخص يشوف أي حاجة وفيه نقد بناء ونقد هدام بيهد كل اللي عمله الطاقم الفني”.

نيللي كريم ترد على طريقتها الخاصة

وبعد الهجوم عليه من الجمهور، قررت الفنانة نيللي كريم تجاهل تعليقات الجمهور السلبية على ظهور زوجها لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور معها في أحدث أعمالها مسلسل روز وليلى.

وقررت الفنانة أن ترد بطريقة غير مباشرة، حيث شاركت صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

نيللي كريم تنشر صورة مع زوجها بعد الهجوم عليه

وظهرت نيللي كريم عبر خاصية “الاستوري”، برفقه زوجها هشام عاشور، مع عدد من الأصدقاء في صورة سيلفي من أمام المرآة.

مسلسل “روز وليلى”

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “روز وليلى” قد طرحت البرومو الرسمي له، وهو من بطولة يسرا ونيللي كريم، وذلك تمهيداً لعرضه قريباً، إلا أنها حذفته من على صفحاتها الرسمية بعد حملة الهجوم على نيللي كريم وزوجها.

كما روجت يسرا للمسلسل عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة: “استنونا قريباً في فبراير أنا ونيللي كريم في مسلسل روز وليلى على شاهد”.

وتجتمع النجمة نيللى كريم مع زوجها هشام عاشور لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل “روز وليلى” من بطولة نيللي كريم ويسرا، والذى يتم تصويره حالياً، حيث يجسد عاشور دور زوج الفنانة نيللي كريم، وذلك بعدما خاض تجربتين في التمثيل خلال شهر رمضان الماضى خلال مسلسلى “أحلام سعيدة” و”يوتيرن”.

مسلسل “روز وليلى” يجمع يسرا ونيللي كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وينتمى لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجارى على إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

وشارك هشام عاشور في رمضان الماضى بمسلسلى “أحلام سعيدة” بطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، انتصار، هشام إسماعيل، نور محمود وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، و”يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، نانسى صلاح، صفاء الطوخى، أيمن قسيونى وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز

أما نيللى كريم فقدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل “فاتن أمل حربي” وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

نيللي كريم وهشام عاشور في أعمال فنية قادمة:

على الجانب الآخر، يستعدان الثنائي نيللي كريم وهشام عاشور للظهور معا في “مسلسل عملة نادرة”، المقرر طرحه في موسم شهر رمضان 2023 هذه ليست المرة الأولى لظهورهما سويا حيث ظهرا في أكثر من عمل.

المسلسل من بطولة جمال سليمان، أحمد عيد، علي الطيب، ندى موسى، جومانة مراد، فريدة سيف النصر، كمال أبو رية، محمد فهيم، محمد لطفي، مريم الخشت، وغيرهم، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداثه، في إطار الدراما الصعيدية، حول شخصية نادرة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، والتي تخوض حربًا للدفاع عن حقها في الميراث، وتتوالى الأحداث في هذا السياق الدرامي.

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