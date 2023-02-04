فيفي عبده بفستان فرح وطرحة: “ابحث مع الشرطة عن العروسة دي”

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 03:50 مساءً - شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة إلى المصورين حول الطريقة التي يقومون بتصويرها بها في المناسبات منعا لظهورها بشكل لا يرضيها دائما وإظهار “اللغد” الخاص بها على حد وصفها .

نشرت فيفي عبده مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت به مستعينة بفلتر (العروسة) حيث بدت مرتدية فستان باللون الأبيض وطرحة عروس .. وأرفقته بتعليق جاء فيه: “ابحث مع الشرطة عن العروسة دي عشان هربانة هي ولغدها” .

فيما قالت في الفيديو: “أنا طالعة اقولكم رسالة واحدة بس، ارجوكم أي حد بيصورني في أي مناسبة يبقى يطلع الكاميرا لفوق علشان انت بتطلع اللغد وترجعني متعقدة من حياتي .. أنا مش هعرف اعمل عمليات يا جماعة، لا هعرف اعمل لغد ولا هعرف اعمل حاجة” .

تابعت: “فمن فضلك ابقى ارفع الكاميرا وانت بتصورني علشان اللغد ميطلعش ممكن .. شوفوا أنا قمر إزاي من غير حاجة اهو، بس معرفش إيه اللي حصل ساعتها، اللغد ده جه منين مش عارفة” .