زفة لأصالة وفائق حسن في كواليس برنامج “سعودي آيدول”

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 03:50 مساءً - أقيمت زفة عرس جديدة للفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعد مرور عام ونصف على زواجهما، وذلك في كواليس تصوير الحلقة الثالثة من العروض المباشرة لبرنامج “سعودي آيدول” .
نشر الحساب الرسمي لبرنامج “ET بالعربي” على موقع “انستجرام” مقطع فيديو ظهرت فيه أصالة وهي جالسة بجانب زوجها لالتقاط بعض الصور في كواليس برنامج “سعودي آيدول”، ليقوم كل المتواجدين في المكان بإطلاق الزغاريد والاحتفال بهما .
وتشارك الفنانة أصالة كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشفا المواهب الغنائية “سعودي آيدول” إلى جانب كلا من الفنانين: أصيل أبو بكر وأحلام وماجد المهندس .
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