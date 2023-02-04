شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يحضر جنازة جيف بيك فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر جوني ديب والسير رود ستيوارت وروني وود جنازة واحد من عظماء الروك جيف بيك في جنوب لندن أمس الجمعة، وفقًا لموقع ديلى ميل، ودفن النجم الراحل في كنيسة سانت مارى في بيدنجتون، ساتون، مع مجموعة من عظماء موسيقى الروك الذين حضروا لتقديم العزاء



حضور الجنازة

شارك أسطورة الغناء الويلزي السير توم جونز، وعازف الجيتار بلوز روك إريك كلابتون، وديفيد جيلمور من Pink Floyd، والمغني الرئيسى فى Boomtown Rats السير بوب جيلدوف .

تاريخ وفاة جيف بيك

توفي بيك في 11 يناير، عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد إصابته بالتهاب السحايا الجرثومى، وقالت أسرته على وسائل التواصل الاجتماعي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" الخميس، إن "بيك" توفي بعد إصابته بعدوى الالتهاب السحائي فجأة.

وكان "جيف بيك" قد انضم لقاعة مشاهير الروك آند رول مرتين الأولى عام 1992 عن عمله مع فريق "ذا يارد بيردز" وكعازف منفرد عام 2009. وفى عام 2015، صنفته مجلة رولينج ستون خامس أفضل عازفي جيتار على الإطلاق متقدما بمركز واحد على نجم موسيقى البلوز بى.بى. كينج.

وأصدر بيك العام الماضي آخر ألبوم له بعنوان "18" وضم 13 مقطعا موسيقيا أغلبها تسجيلات لمقاطع قديمة مع نجم هوليوود "جوني ديب"، وفاز "بيك" بأول جائزة جرامى عام 1985 عن أغنية "إسكيب"، واستمر بعد ذلك ليحصد التمثال الذهبى 7 مرات خلال مسيرته.