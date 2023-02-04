شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المخرج سامح بسيونى وتشييع جنازته بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، والد المخرج سامح بسيونى مدير مسرح الشباب، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "أبي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".



وفاة والد سامح بسيوني

كما حدد موعد تشييع الجنازة بمدينة الإسكندرية بنفس المنشور قائلاً: "صلاة الجنازة بمسجد التقوي غبريال بعد صلاة العصر والدفنة بترب ابو النور، ادعوا لابي بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن أخر أعمال المخرج سامح بسيونى مسرحية "في حتة تانية"، تأليف سامح عثمان، مصمم استعراضات د. سامح صابر، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، إكسسورات أزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، دعايا مصطفى شعراوي، إخراج سامح بسيوني.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تناقش من خلاله بعض القضايا الإجتماعية مثل الاسراف والبذخ في الأفراح والشروط الصعبة التي توضع قبل الزواج ، وكذلك مشاكل الرجل والمرأة ، والسوشيال ميديا وإستخدامها لترويج بعض الأشياء التافهه .

يذكر أن الفنان سامح بسيوني أختاره مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة كأفضل شخصية مسرحية شابة ، والدورة السادسة كانت تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي.