“فيه جزء ثالث من موضوع عائلي؟” .. ماجد الكدواني يجيب

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 02:45 مساءً - حلت أسرة مسلسل ” موضوع عائلي” ضيوفا مع الإعلامي شريف عامر في حلقة برنامجه “يحدث في مصر” يوم الخميس الماضي والمذاع عبر قناة “MBC مصر” .

وتحدث أحمد الجندي مخرج العمل عن أن فكرة الجزء الأول من موضوع عائلي كانت ستتم تحضيرها كفيلم سينمائي، ثم تم تحويلها إلى مسلسل وحققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور .

تابع: “لما الجنايني جه يتكلم معايا في جزء تاني، في الأول قولنا استحالة معندناش حاجة والحدوتة اتقفلت، قولنا عموما هنفكر .. ولما طلعت الفكرة قولنا هنشوف هتمشي معانا بشكل يوديها في حتة لطيفة ولقيناها مشيت” .

وبسؤالهم عن إمكانية تقديم جزء ثالث من المسلسل، أجاب الفنان ماجد الكدواني: “طلب وإلحاح الجمهور بيحملنا مسئولية كبيرة أوي وده حاصل دلوقتي، فاللي ستر اللي فات يستر اللي جاي واللي دبر اللي فات يدبر اللي جاي” .

يذكر أن مسلسل “موضوع عائلي 2” شارك في بطولته: ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، رنا رئيس، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، ياسمين وافي وفؤاد محسن .. وفكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف وإنتاج أحمد الجنايني .