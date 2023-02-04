بملامح متعبة ووجه شاحب جدًا.. أول صورة واضحة لـ إسعاد يونس بعد وعكتها الصحية الأخيرة!! شكلها سيفاجئك!!

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 02:45 مساءً - عبر برنامج MBC Trending أطلّت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة في ديسمبر الماضي، ليكون ظهورها الأول.

وبدت إسعاد يونس بملامح متعبة ووجه شاحب وهذا ما أكدت عليه تعليقات الجمهور، الذين تفاعلوا مع أحدث ظهور للفنانة القديرة

إسعاد يونس تطمئن جمهورها

وطمأنت النجمة المصرية جمهورها على حالتها الصحية، قائلة: “الحمد لله محنة وربنا قدرني اعديها الحمد لله”.

ظهور خاص في رمضان 2023

وعن مشاركتها في مسلسل “كامل العدد” المقرر عرضه في رمضان 2023، قالت “المنتج جمال سنان صديق قديم جدًا مقدرش ارفض له طلب، والمخرج خالد الحلفاوي ابن حبيبي القبطان نبيل الحلفاوي، ودينا الشربيني صديقة فظيعة بموت فيها، وشريف سلامة بحبه جدًا واستاذ تميم وألفت إمام وكل الكرو حبايب العمر نرجع لورا سنين طويلة، حبيت ابقى معاهم في التجربة كظهور خاص من حبي فيهم”.

مسلسل كامل العدد

وتظهر إسعاد يونس ضمن أحداث مسلسل كامل العدد في شخصية والدة الفنان شريف سلامة وزوجة الفنان تميم عبده، ويشارك في بطولة المسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني نخبة كبيرة من النجوم والنجمات.

أزمة إسعاد يونس الصحية

وكانت الصفحة الرسمية للنجمة إسعاد يونس، كشفت عبر موقع «فيسبوك»، عن خضوع الفنانة الكبيرة لعملية جراحية عاجلة.

وكتبت: “أجرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر”.

وتابعت الصفحة: “أشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء”.

من جانبها، طمأنت الفنانة شريهان، الجمهور، على الحالة الصحية لإسعاد يونس، ونشرت صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قبل ساعات، حامدةً الله على تعافيها، ووصفتها بأجمل وأغلى الناس، وتمنت لها تمام الشفاء والعافية.

وكانت الفنانة إسعاد يونس تعرَّضت لحادث سقوط من درج سلم منزلها، خضعت على إثره لعملية جراحية عاجلة لتغيير مفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، وتلقت العلاج في مستشفى بمدينة أكتوبر، لتظل في مرحلة التعافي لمدة شهرين كاملين.

بعد عودتها بـ الاختيار 3.. إسعاد يونس تشارك في مسلسل “بيت ماما”

من جهة أخرى، تستعيد الفنانة المتألقة إسعاد يونس نشاطها الفني من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنّية، وذلك بعد نجاحها في أداء دور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بمسلسل الاختيار 3 رمضان 2022.

وتشارك إسعاد يونس في مسلسل جديد بعنوان “مسلسل بيت ماما” فكرة يسري الفخراني، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه في 45 حلقة ولم يذكر أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل أو بالأبطال حتى الان.

وانتشرت أنباء في وقت سابق عن استعداد اسعاد يونس لتصوير عمل فني جديد بعنوان “حواديت صاحبة السعادة”، وذلك في شهر مايو المنقضي وخاصة يوم 20، لتستعيد من خلاله نشاطها الفني مرة أخرى، اذ يتناول العمل قصص منفصلة تتناول دراما إجتماعية مختلفة ليس لها علاقة بحياة إسعاد يونس.

كما تستأنف إسعاد يونس تصوير «فيلم عصابة عظيمة»، الذي تعود به للإنتاج والتمثيل السينمائي خلال الأيام المقبلة من شهر فبراير الجاري والذي كان قد تأجل في الأسابيع الماضية لحين تماثلها للشفاء.

إسعاد يونس في مسلسل العائدون

وكانت قد شاركت إسعاد يونس في السباق الرمضاني 2022 بـ مسلسل العائدون الذي يخوض بطولته الفنانة أمينة خليل والفنان أمير كرارة، اذ ظهرت به كضيفة شرف بدور أستاذة جامعية وعمة الفنانة أمينة خليل.

يٌذكر أن مسلسل “العائدون” تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

إسعاد يونس في الاختيار 3

كما شاركت إسعاد يونس في مسلسل “الاختيار 3” كضيفة شرف بجانب أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.

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