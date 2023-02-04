منة عرفة ترد على منتقدي صورتها بالمايوه: أنزل البحر بإسدال عشان أعجبكم؟! – «شاهد الصور»

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 02:45 مساءً - تحدثت الفنانة منة عرفة، عن صورها المنتشرة بالمايوه على أحد الشواطئ، مشيرة إلى أن المايوه يعد من الملابس الطبيعية على الشواطئ.

وأضافت الفنانة منة عرفة، في حوار عبر قناة النهار، أن من الطبيعي أن أظهر على البحر مرتدية مايوه وملابس البحر العادية، متابعة أنها لا تريد التريند، ولا تذهب وراء السوشيال ميديا والإعلام.

مش أن اللي طلعت الصور دي

وتابعت الفنانة منة عرفة، أن :”أنا مثل باقي الناس، وأي حد بروح البحر، وبسهر، وبحاول اتبسط، وإيه هنزله بإسدال يعني !!، ولا أشارك هذه الأمور على حسابي على سوشيال ميديا، ومش أنا اللي طلعت الصوردي”.

وتابعت الفنانة منة عرفة، أن “ومش انا اللي نشرت صوري على البحر، والحقيقية أنني تعرضت لاختراق لموبايلي، وتم تسريب الصور، ولو أنا اللي نشرتهم مش هطلع أقول بعد كدة”.

صور مسربة لمنة عرفة «بالبكيني»

وقبل فترة، انتشرت عدة صور للفنانة الشابة منة عرفة أثناء قضائها الإجازة الصيفية وهى ترتدى مايوه بيكيني ساخن، فضلًا عن تواجد سيجارة فى يدها، الأمر الذى سبب صدمة كبيرة لروّاد السوشيال ميديا.

وظهرت “منة” في الصور بشكل جريء، حسب ما وصفه متابعوها، الذين حذروها بأنها بدأت تفقد براءة الطفلة التي تكونت في عقول محبيها، على اعتبار أنها مازالت فى أذهانهم الطفلة خفيفة الظل التى وقفت أمام أحمد حلمي فى فيلم “مطب صناعى”.

طلاق منة عرفة

هذا وقد أعلنت منة عرفة، عن طلاقها رسميًا من محمود المهدي، وذلك في ثالث إعلان لهما حول انفصالهما خلال عام واحد من زواجهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”.

ورغم التصريحات التي أطلقها طليقها حول خيانتها له واستيلائها على أساس منزل الزوجية وأن والدتها سبب انفصالها، إلا أن منة التزمت الصمت ولم ترد عليه.

تصريحات طليق منة عرفة

في وقت سابق كان قد تحدث الفنان محمود المهدي، عن إمكانية زواجه من الوسط الفني من جديد، بعد انفصاله عن الفنانة منة عرفة، لافتًا إلى أن الأمر لم يعد متاح نهائيًا وأنه يرفض الزواج من الفنانين بعد انفصاله عن منة.

وقال محمود المهدي مؤكدًا : “لا يُمكن أبدًا أرتبط بحد من الوسط الفني تاني، استحالة لأني راجل غيور بزيادة، هيبقى صعب معايا، وفي أسباب كتيرة غير الغيرة سبب في انفصالي عن منة”.

وأضاف: منة لسه صغيرة وفي حاجات كتيرة متفهمهاش، وهي من وهي صغيرة في الوسط ده، وهي حابه الموضوع ده جدًا وأهلها مساعدينها جدًا ومشجعينها في الموضوع ده، ففي تعارضت في طريقنا مع بعض فأنا كنت هقف في طريقها.

منة عرفة مذيعة على قناة “هي”

وعلى صعيد آخر، أعلنت قناة “هي” انضمام الفنانة منة عرفة لتقديم برنامج جديد، والمقرر عرض البرنامج شهر فبراير الجاري

قناة “هي” تهتم بشؤون المرأة المصرية والعربية في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء وغيرها.

وأعلنت القناة أنها وقّعت مع عدد من ألمع النجوم والتي سيعلن عنها قريبًا. وتستعد قناة “هي” للانطلاق خلال الأيام المقبلة، كما شددت إدارة القناة على حرصها الشديد، لتقديم الرؤية الإعلامية الصحيحة، التي تستهدف النهوض بوعي المرأة المصرية من كل الجوانب.

السباق الرمضاني 2023

وتستعد الفنانة منة عرفة خلال الفترة الحالية لتصوير مسلسلها الجديد “أم البنات“، والذي من المقرر أن تشارك به في سباق رمضان 2023، إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الفن الأخرين.

وتجسد منة عرفة خلال المسلسل شخصية “عبير” ،وهي طالبة في الجامعة، وعبرت “منة” عن سعادتها بتقديم ذلك الدور قائلة: “تعتبر أهدى وأرق شخصية عملتها في حياتي، مبسوطة بفريق العمل كله، ديانا هشام، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت أول مرة أشتغل معاها.

آخر أعمال منة عرفة

يُذكر أن منة عرفة شاركت في حكاية “حلم حياتي”، ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا“، بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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