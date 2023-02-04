شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام كوميدية وواحد رومانسى.. الأفلام المعروضة فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حاليا فى دور السينما المصرية 7 أفلام عربية تتنافس فيما بينها على إيرادات شباك التذاكر، بموسم إجازة منتصف العام الدراسى، من بطولة النجوم محمد هنيدى ورامز جلال وكريم محمود عبد العزيز وبيومى فؤاد وياسمين رئيس والعديد من الفنانين.

واللافت للنظر سيطرة الأعمال الكوميدية على دور السينما المصرية حاليا، إذ تعرض 6 أفلام كوميدية فى مواجهة فيلم واحد رومانسى.

ونسرد فى التقرير التالى قائمة الأفلام المعروض حاليا فى دور السينما المصرية.





نبيل الجميل أخصائى تجميل - كوميدى

بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى.

وتدور أحداث الفليم فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

ويعرض الفيلم منذ 5 أسابيع في دور السينما وحقق إيرادات بلغت نحو 28 مليون جنيه.

شلبى - كوميدى

بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث الفيلم حول صابر، يعمل فى أحد الملاهى ويصمم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبى، ويخوض مع أصدقائه رحلة مثيرة ومليئة بالأحداث.

ويعرض الفيلم منذ 4 أسابيع وحقق إيرادات بلغت 11 مليون جنيه.

أخى فوق الشجرة - كوميدى

بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يجسد رامز جلال دور شقيقين توأم، وتدور أحداثه حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد عودة شقيقه التوأم بهاء من الخارج، والذي لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات، ويعاني علاء "رامز جلال" من أفعال شقيقه بهاء التي تفجر أحداثًا كوميدية في الفيلم.

ويعرض الفيلم منذ أسبوعين فى دور السينما وحقق إيرادات بلغت 7 ملايين جنيه.

المطاريد - كوميدى

بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، إياد نصار، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم،

ويعرض الفيلم منذ أسبوع في السينما المصرية وتخطت إيراداته 2 مليون جنيه.

اتنين للإيجار - كوميدى

بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى، وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على.

وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث.

ويعرض الفيلم منذ أسبوع في السينما المصرية واقترب من تحقيق مليون جنيه إيرادات من شباك التذاكر.

جروب الماميز - كوميدى

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنين منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

وتم طرح الفيلم يوم الأربعاء الماضى في دور السينما المصرية وحقق في يومه الأول إيرادات بلغت 117 ألف جنيه.

أنا لحبيبي – رومانسي

بطولة ياسمين رئيس، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

من نوعية الأفلام الرومانسية إذ تدور قصته حول فتاة ترفض والدتها ارتباطها بشاب وتواجه صعوبات شديدة في حياتها.

وتم طرح الفيلم يوم الأربعاء الماضى في دور السينما المصرية وحقق في يومه الأول إيرادات بلغت 173 ألف جنيه.