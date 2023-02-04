شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الـ12 لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مساء اليوم السبت، حيث يقام حفل الافتتاح فى معبد الأقصر بحضور العديد من مشاهير ونجوم الفن الأفارقة، وتقدم التونسية كريمة الوسلاتى والسنغالية أومى ندور حفل افتتاح المهرجان.

وتقام فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار "السينما خلود الزمان" وتستمر فعالياته حتي الخميس المقبل 9 فبراير.

تكريمات النجوم

وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم عددا من نجوم السينما الأفريقية منهم: هالة صدقي، محمد رمضان، هشام نزيه، بيدرو بومينتا، منصور صورا واد، واختارت إدارة المهرجان دولة السنغال والسينما السنغالية ضيف شرف الدورة .

وسيشهد المهرجان تكريم أسماء عدد من الفنانين والمبدعين الراحلين، مثل صلاح منصور بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، واسم الفنان الممثل هشام رستم من تونس، واسم الفنانة الجزائرية الراحلة شافية بودراع.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر عقدا اجتماعا موسعا أول أمس الخميس لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة بانعقاد الدورة الـ 12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور كل من رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسينى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة ، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين ، ويرأس المهرجان ومن مؤسسيه السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري .