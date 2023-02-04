إسعاد يونس تعود لتصوير برنامج صاحبة السعادة خلال أيام

تعود الفنانة إسعاد يونس، لتقديم برنامجها صاحبة السعادة من جديد عبر شاشة قناة DMC، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية الفترة الماضية وخضوعها لعملية تغيير مفصل الحوض، مما منعها من تصوير حلقات برنامجها طوال الفترة الماضية.

وعلم من مصدر مقرب من إسعاد يونس، أنها ستعود لتصوير حلقات برنامجها صاحبة السعادة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تعافت بشكل كبير من عمليتها الجراحية.



وأكد المصدر، أن الحلقات الجديدة من برنامج صاحبة السعادة، ستجمع بين حلقات خاصة بالمطربين، وحلقات للفنانين، وحلقات خاصة بالأكل، وستقوم إسعاد يونس بإستضافة العديد من أبرز نجوم الفن والغناء.

تعرض الفنانة إسعاد يونس لوعكة صحية

وكان المسؤولون عن صفحة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، كتبوا: أجرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير مفصل الجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء.

تأجيل أعمال إسعاد يونس

وتأجلت العديد من الأعمال الفنية الخاصة بالفنانة إسعاد يونس بسبب تعرضها لأزمة صحية، ومنها برنامجها صاحبة السعادة، ومسلسل كامل العدد، وفيلم عصابة عظيمة تأجل تصويرهم لحين تماثل إسعاد يونس للشفاء، واستعادة قدرتها على النزول للوكيشن التصوير مرة أخرى.

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