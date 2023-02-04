شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مسلسل "كشف مستعجل" اليوم والعرض حصريا على watch it فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجمان محمد عبد الرحمن توتا ومصطفى خاطر تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد كشف مستعجل المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه حصرياً على منصة watch it الرقمية فى شهر رمضان المقبل، وذلك اليوم السبت 4 فبراير، حيث يعد العمل أولى تجارب watch it الحصرية في شهر رمضان.

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة محمد عبد الرحمن توتا ومصطفى خاطر وهنادى مهنى وميمى جمال وإلهام وجدى ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى، ويظهر بطلى العمل محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر بشخصيتي أطباء نفسيين تمر حياتهما بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادى مهنى خلال الاحداث شخصية شقيقة محمد عبد الرحمن وتعمل ممثلة وتمر بالعديد من الأزمات في حياتها.

يذكر أن منصة watch it تستعد لعرض أحدث أعمالها الأصلية، مسلسل "بالطو" من 10 حلقات ومأخوذ عن رواية بالطو وفانلة وتاب، وبطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمود البزاوى، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمد رضوان، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

وفى سياق آخر انتهى محمد عبد الرحمن توتا من تصوير فيلمه الجديد "البطة الصفرا" الذى يشارك في بطولته غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

أما مصطفى خاطر فينتظر عرض فيلم "رمسيس باريس" في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل، والعمل بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.