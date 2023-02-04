شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى تشارك فى بطولة علاقة مشروعة مع ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة بسنت شوقى فى بطولة مسلسل علاقة مشروعة مع ياسر جلال ومى عمر، والمكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث بدأت بسنت تصوير مشاهدها فى العمل الذى تكتبه سماح الحريرى ويخرجه خالد مرعى وتنتجه شركتى "Forever Drama مها سليم" وmedia Hub محمد السعدى، ويشارك في بطولته داليا مصطفى ومراد مكرم.

وانتهت بسنت شوقى مؤخراً من تصوير مسلسل جديد بعنوان "بنون" من 6 حلقات، وأحداثه مبنية على قصة حقيقة وتعتمد الأحداث على الإثارة والتشويق وتقدم فيه دور البطولة، ويشارك في العمل هانى عادل، محمود حجازى، رشا بن معاوية، رانيا ملاح وعدد آخر من الفنانين الشباب وإخراج أسد فولاد كار.

وانتهت بسنت أيضاً من تصوير حلقة من حلقات مسلسل "نص الثانى" المكون من 10 حلقات، مع على ربيع والعمل تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح ومقرر انطلاق تصويره مطلع ديسمبر المقبل، وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، كما انضم إلى العمل سلوى عثمان، محمد محمود.

وكان آخر أعمال بسنت شوقى مسلسل "دوبامين" الذى عرض مؤخرًا على قناة cbc، بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، حليم، ريم المصرى، بسنت السبقى، نوران ماجد، ريهام ماهر، منار سلامة، أحمد امام، هانى الطمبارى، سما المغربى وضيف الشرف أحمد بلال وتأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدمت بسنت شوقى في شهر رمضان الماضى مسلسلا إذاعيا بعنوان "كمال اصطناعى" جمعها بزوجها الفنان محمد فراج وشارك في بطولته سامى مغاورى، على قنديل، فاطمة محمد على وتأليف مصطفى إبراهيم ومن إخراج زهرة رامي وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا، حول طبيب يخترع روبوت يخوض تجربة العيش مع البشر وتواجهه مواقف وأحداث كوميدية.