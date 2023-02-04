شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "جروب الماميز" لـ روبى ويسرا اللوزى فى الدول العربية 9 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "جروب الماميز" للنجمات روبى ويسرا اللوزى فى الدول العربية ابتداء من يوم 9 فبراير الجارى، وذلك بعد عرضه فى دور عرض السينمات فى مصر يوم الأربعاء الماضى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى اثنتان منهما من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهم الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن صناع فيلم "جروب الماميز" حلوا مؤخرا، ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى"، على قناة cbc، للحديث عن فكرة العمل وكواليسه وأسباب الشروع فى تقديمه.

وأوضحت الفنانة يسرا اللوزى أن تجربة الفيلم كانت مهمة جدا، وبالرغم من كونه من نوعية الأفلام اللايت كوميدي إلا أنه يناقش قضية مهمة للغاية، ألا وهي قضية الولاية التعليمية، وفكرة مسئولية الآباء تجاه مستوى التعليم الذى يتلقاه الأبناء.

أضافت أنها تعاني من "جروبات الماميز" في الواقع، لأن بها الكثير من "الرغي"، لكنها تمثل إفادة بالطبع لمعرفة ومتابعة الطلبات المدرسية والأجواء الدراسية عموما، لكن أصبح هناك الكثير من التفاصيل والمبالغات المرهقة، مثل "اللانش بوكس" والمنافسة في التنوع من خلاله، قائلة: "حتى اللانش بوكس بقى توتر واختيار للعلب وأشكالها وتقسيماتها وسعرها.. ما هو العلب ماركات.. ثم إيه اللي هنحطه يتاكل وبقى في افتكاسات كتير".