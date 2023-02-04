شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وتامر حسني يغنيان سويا فى حفل زفاف أحمد عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل زفاف الفنان أحمد عصام، مهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية غناء عمرو دياب وتامر حسنى وحميد الشاعري لأغنية جلجلي جلجلة وغيرها من الأغنيات الشهيرة، وهي اللقطة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا خاصة وأن ظهور المجموعة وتجمعهم في حفل واحد أمر نادر الحدوث.

وكان الكينح محمد منير والنجم تامر حسني شهدا علي عقد القران بحضور الداعية مصطفي حسني الذي عقد قران العروسين، وحضر الحفل الفنان اسماعيل فرغلي وكل من احمد شوقي وعبد الله عادل وبدر محمد وعدد كبير من أصدقاء العروسان واقاربهما .

أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية ومؤلف مصري وُلد في 10 نوفمبر عام 1980 وشارك بعروض الألعاب النارية في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

حرص النجم تامر حسنى على حضور حفل زفاف الفنان أحمد عصام على العروس سارة عبد الفتاح، الذى يقام اليوم، وكان الكينح محمد منير وكيل العروس.

وبدأ مؤخرا النجم تامر حسنى تصوير فيلمه الجديد "تاج"، الذى يتعاون فيه مع المخرجة سارة وفيق، وذلك داخل أحد اللوكيشينات بمدينة الإنتاج الإعلامى.