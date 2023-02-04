شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحيى حفل عيد الحب فى العراق 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى رامى عياش حفلاً غنائيًا يوم الثلاثاء 14 فبراير فى العراق، ضمن حفلات عيد الحب، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

وطرح عياش مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين" على يوتيوب، والذى يتغنى بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

وانتهى رامى عياش مؤخرًا من تصوير مشاهده بمسلسل "العين بالعين" من تأليف سلام الكسيرى وإخراج راندا علم، حيث يشارك رامى بطولة العمل اللبنانية سيرين عبد النور، وينتمى الى نوعية الأعمال الـ15 حلقة، وسيتمّ عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكان المطرب رامى عياش طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "أنت لى" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الأغانى، الأغنية كلمات على المولى، وألحان محمود عيد، تم تصويرها فى لبنان، مع المخرجة إنجي جمال.الفيديو الكليب تم تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته فى إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، لكن كلا منهما يحمل الحب للآخر بداخله.