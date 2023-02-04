مصطفى كامل يكرم حليمة بولند كأفضل اعلامية مؤثرة!

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 03:50 صباحاً - منحت نقابة المهن الموسيقية في مصر المذيعة الكويتية حليمة بولند شهادة تقدير، لجهودها الإعلامية كأفضل إعلامية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، ودورها البارز في توطيد أواصر العلاقات الطيبة بين الشعبين الشقيقين الكويتي والمصري، وإظهارها في أبهى صورها.
وأكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن بولند تستحق الأفضل، وأنها الأكثر تاثيراً بين الإعلاميات العرب وأن التكريم جاء لتوطيد العلاقات المصرية الكويتية، وعبّر نقيب الموسيقيين خلال اللقاء عن محبته الكبيرة للدول العربية كافة ولدولة الكويت بشكل خاص.
وأجرت بولند مع كامل حواراً عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعت الأسئلة لتشمل عدة محاور ولكنها ركزت على أن نقابة المهن الموسيقية عادت لتصبح أفضل مملا مضى وأن الجميع متساوون في المعاملة كما أكد كامل على مشكلة فناني المهرجانات.
وقد أثار هذا التكريم موجة من الانتقادات لنقابة المهن الموسيقية.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ذلك صورًا لكارنيه عضوية نادي الزمالك يحمل اسم حليمة بولند. منحها لها رئيس النادي مرتضى منصور.
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