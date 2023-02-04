شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يستأنف تصوير "سوق الكانتو" بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم أمير كرارة اليوم تصوير مشاهد مسلسله "سوق الكانتو"، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بعد أكثر من أسبوعين تم التصوير فيها بأماكن مختلفة خارج مدينة الإنتاج منها أحد الفيلل بالمنصورية، بالإضافة لتصوير المشاهد الخارجية بشوارع بعض المناطق بأكتوبر وبعض المشاهد داخل أحد المستشفيات.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وانطلق أمير كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما جسد شخصية "ميمى الرايق" فى مسلسل "طرف ثالث" الذى تم عرضه عام 2012 والذى دفعه نحو البطولة المطلقة فى العام التالى مباشرة وقدم مسلسل "تحت الأرض"، واستكمال كرارة بعد ذلك أدواره الشعبية فى مسلسلى "حوارى بوخاريست" عام 2015 و"الطبال" عام 2016.

وخلال الأعوام الماضية ابتعد كرارة عن الأدوار الشعبية، وقدم شخصية ضابط الشرطة فى مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة أعوام 2017، و2018، و2019، وبعده جسد دور ضابط الجيش فى مسلسل "الاختيار" عام 2020، والذى تناول شخصية البطل أحمد منسى، ثم ظهوره بشخصية الضابط مرة أخرى فى مسلسل "العائدون" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.