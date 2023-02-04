تمثل فيه دور فتاة ليل.. هيفاء وهبي تشوق الجمهور لفيلم “رمسيس باريس”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 02:47 صباحاً - طرحت شركة AKA الإعلان الدعائي الأول لفيلم “رمسيس باريس” المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

كما أعادت هيفاء وهبي نشر التيزر عبر حسابها على انستغرام معلقة: “التيزر التشويقي لفيلم ” رمسيس باريس عيد الفطر بجميع دور العرض”.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

– وتقدم هيفاء وهبي في الفيلم شخصية “حنين” فتاة الليل، تتورط بسبب مهنتها مع أشخاص يسافرون جميعا لفرنسا دون أن يشعرون بذلك بسبب تدخينهم لسيجارة.

وكان لافتا حضور اسم محمد صلاح في الإعلان الأول للفيلم، الفنان سامي مغاوري يحمله في أحداث العمل.

تدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.