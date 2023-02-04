شريهان لاسعاد يونس: “حمد الله على سلامتك يا أجمل وأغلى الناس في قلبي”

كتب امير فتحي في السبت 4 فبراير 2023 02:47 صباحاً - وجهت الفنانة المصرية شريهان، رسالة لمواطنتها الفنانة إسعاد يونس، بعد خضوعها لعملية جراحية لتغيير كلي لمفصل الحوض الأيمن، بعد تعرضها لإصابة في ساقها بمنزلها.

ونشرت شريهان، صورة لإسعاد يونس عبر حسابها على تويتر حرصت فيها على تهنئتها على سلامتها وتماثلها للشفاء.

وعلقت قائلة: “حمدا لله على سلامتك وحمدا لله.. حمد الله على سلامتك يا أجمل وأغلى الناس في قلبي. ربي يحفظك ويحميكي ويحرسك بعينه التي لا تغفل أبدا ولا تنام”.

وكانت قد خرجت إسعاد يونس لجمهورها أمس بعد غياب استمر أكثر من شهر منذ خضوعها للعملية وقالت: “الحمد لله محنة وربنا قدرني أعديها، الحمدلله”، وذلك خلال حوارها القصير مع برنامج “MBC Trending”.

كما كشفت عن مشاركتها في مسلسل “كامل العدد” كضيفة شرف، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، قائلة: المنتج جمال سنان ما أقدرش أرفض له طلب والمخرج خالد الحلقاوي ابني وحبيبي، ودينا الشربيني بموت فيها وشريف سلامة والطاقم كله حبايب العمر، وحبيت أكون معاهم في التجرية كظهور خاص من حبي فيهم”.

يذكر أن إسعاد يونس تعرضت لوعكة صحية في أواخر شهر ديسمبر الماضي، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى حيث أجرت عملية جراحية، عبارة عن تغيير كلي لمفصل الحوض الأيمن، إثر إصابتها بكسر في عنق الفخذ، وذلك بعد وقوعها من سلم منزلها.