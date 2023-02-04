شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم مفتى الجماعة الإرهابية فى "الكتيبة 101" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم المخرج المسرحى والممثل محمد إبراهيم إلى أبطال مسلسل "الكتيبة 101" أمام آسر ياسين وعمرو يوسف ويجسد دور مفتى الجماعة الإرهابية "أبو حمزة القاضي" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، ومكون من 30 حلقة، من تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة سينرجى.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر .

يشار إلى أن عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد "شقو" المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمد ممدوح، ودينا الشربينى، وعدد من الفنانين، إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبرى .

وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربى" وشارك في بطولته كل من صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.